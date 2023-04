Lkw beschädigt Brücke an A67: Sperrung

Groß-Gerau

Die A67 bei Rüsselsheim (Landkreis Groß-Gerau) ist am Montagmorgen nach einem Unfall wieder für den Verkehr freigegeben worden. Ein Lkw hatte eine Brücke am Rüsselsheimer Dreieck beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Der Laster war demnach in der Nacht zu Montag an der Brücke hängengeblieben, die daraufhin von Statikern überprüft werden musste, wie eine Sprecherin der Polizeiautobahnstation in Darmstadt sagte.

Rüsselsheim am Main - Da sich die Beschädigungen an der Brücke als minimal herausstellten, konnte die Sperrung kurze Zeit später wieder aufgehoben werden. Demnach war die Strecke vom Rüsselsheimer bis zum Mönchhof-Dreieck kurzzeitig nicht befahrbar. Zuvor hatte die „hessenschau“ berichtet. dpa