Lkw-Hänger kippt um: Vollsperrung auf der A4

Die A4 zwischen Bad Hersfeld und dem Kirchheimer Dreieck ist am frühen Samstagmorgen nach einem Unfall vollgesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, löste sich ein Hänger eines Lkw und kippte in eine Böschung an der Autobahn. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei dem Unfall niemand verletzt.