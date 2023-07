Lkw sorgt für stundenlange Vollsperrung - Plötzlich geht es in Rettungsgasse um Leben und Tod

Von: Florian Dörr

Teilen

Wegen eines brennenden Lkw muss die A66 über Stunden gesperrt werden. Dann verkompliziert sich die Lage noch weiter.

Eichenzell - Schock am Dienstagabend (4. Juli) auf der A66 in Hessen. Wie die Polizei meldet, war gegen 20.45 Uhr der Lkw eines 45-Jährigen bei Eichenzell-Kernzell im Landkreis Fulda ausgebrannt. Hintergrund war nach ersten Erkenntnissen eine Motorstörung.

Zwischen den Anschlussstellen Neuhof-Nord und Fulda-Süd lenkte der Dieburger sein Gespann auf den Standstreifen. „Unmittelbar danach fing die Zugmaschine Feuer und brannte komplett aus“, heißt es bei der Polizei zu dem Vorfall auf der A66. Und dabei sollte es nicht bleiben: Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr dehnte sich der Brand weiter aus und beschädigte den Auflieger samt Ladung stark. Der Lkw hatte Stückgut transportiert. Glücklicherweise konnte der 45-jährige Fahrer rechtzeitig sein Führerhaus verlassen und sich in Sicherheit bringen: Er blieb unverletzt.

Stundenlange Sperrung der A66 in Osthessen: Fahrbahnbelag in Mitleidenschaft gezogen

Die Folgen des Unglücks bei Eichenzell waren enorm: So musste die A66 über insgesamt sechs Stunden vollgesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Es kam zu erheblichen Behinderungen, wie die Polizei bestätigt. Der Fahrbahnbelag wurde aufgrund der großen Hitzeentwicklung zudem massiv in Mitleidenschaft gezogen.

Die A66 wurde über Stunden gesperrt. Es kam zu erheblichen Behinderungen. (Archiv) © blickwinkel/Imago

Organtransport-Fahrerin steckt auf gesperrter A66 fest

Was die Lage zudem verkomplizierte: Eine Organtransport-Fahrerin, die mit einer im Klinikum Fulda dringend erwarteten Spenderniere im Stau steckengeblieben war, musste von der Polizei durch die Rettungsgasse geleitet werden, um noch rechtzeitig im OP einzutreffen.

An der Einsatzstelle befand sich neben zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Petersberg und des Polizeiposten Neuhof ein großes Aufgebot an Kräften der Feuerwehren aus Neuhof, Eichenzell und Kerzell, sowie der Autobahnmeisterei Fulda und der Unteren Wasserbehörde. Auch der Gefahrgutzug der Feuerwehr Fulda wurde vorsorglich hinzugezogen. Gegen 3 Uhr in der Nacht zum Mittwoch (5. Juli) waren die Einsatzmaßnahmen soweit beendet, dass der Verkehr wieder normal weiterlaufen konnte.

Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen. (fd)

Zu einem Unfall wurde die Polizei am Wochenende auf die A7 gerufen. Auch hier musste die Autobahn gesperrt werden.