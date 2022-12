Lkw steckt fest: Bad Homburger Kreuz teilweise gesperrt

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einem gesperrten Autobahnabschnitt. © David Young/dpa/Symbolbild

Ein Schwertransport steckt am Bad Homburger Kreuz zwischen den Autobahnen 5 und 661 Richtung Darmstadt fest. Der Transporter habe einen Windradflügel geladen und wollte von der A5 auf die A661 abfahren, als er in der Kurve steckenblieb, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Frankfurt am Main mitteilte. Noch sei unklar, wie der Lastwagen befreit werden soll.

Frankfurt am Main - Wie lange die Verbindung zwischen A5 und A661 gesperrt ist, sei deshalb ebenfalls noch unbekannt. Auf der A5 Richtung Darmstadt habe sich Stau gebildet, sagte der Polizeisprecher weiter. Er rät Verkehrsteilnehmern, das Gebiet um das Homburger Kreuz Richtung Darmstadt großflächig zu umfahren. dpa