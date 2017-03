Lohn-Plus für Bedienstete des Landes

Dietzenbach - Der Tarifstreit des öffentlichen Dienstes in Hessen ist beendet.

Nach rund 16 Stunden Verhandlungen einigten sich das Land und die Gewerkschaften auf mehr Geld für die rund 45 000 Landesbeschäftigten – und zwar eine Erhöhung in zwei Stufen um insgesamt 4,2 Prozent, wie beide Seiten am Freitag in Dietzenbach mitteilten. Die Laufzeit betrage fast zwei Jahre. Bestandteil des Tarifvertrags sei zudem ein Verbot der Vollverschleierung während der Dienstzeit.

„Wir haben für unsere Landesbeschäftigten ein umfangreiches Paket vereinbart, das für alle ein ordentliches Lohnplus bringt und gleichzeitig im Einklang mit unserer Schuldenbremse und der Verpflichtung des verantwortungsbewussten Haushaltens steht“, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU). Der Verhandlungsführer der Gewerkschaften, Wolfgang Pieper von Verdi, betonte: „Der Abschluss erreicht das Niveau des Abschlusses der anderen Bundesländer in der Tarifgemeinschaft der Länder“. Dort hatte man sich auf insgesamt 4,35 Prozent mehr Geld binnen zwei Jahren geeinigt.

In Hessen steigen die Gehälter ab dem 1. März 2017 um 2 Prozent, mindestens um 75 Euro. Vom 1. Februar 2018 an werden sie um weitere 2,2 Prozent angehoben. Vereinbart wurde auch, dass Landesbeschäftigte ab dem 1. Januar 2018 ein hessenweites Jobticket erhalten. Ob der Abschluss auch für Beamte gelten soll, blieb gestern offen.

Mit Blick auf das Verbot der Vollverschleierung im Dienst sagte Verdi-Vertreter Pieper, die Beschäftigten sollten für den Bürger klar erkennbar sein. „Von dieser Regelung sind Trägerinnen von Kopftüchern nicht betroffen." Minister Beuth betonte, eine offene Kommunikation „ist vollverschleiert nicht möglich, für hessische Dienstzimmer aber unabdingbar".