Lkw und Autos krachen ineinander - Vollsperrung auf der A67

Von: Niklas Hecht

Teilen

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der A67 bei Lorsch sorgt derzeit für lange Wartezeiten. Zum Unfallhergang ist noch nichts bekannt.

Lorsch – Auf der A67 kam es südlich der Anschlussstelle Lorsch (Kreis Bergstraße) am Donnerstag (17. November) gegen 15 Uhr zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Wie die Polizei berichtet, verlor ein Autofahrer, der in südliche Richtung fuhr, aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Lkw sowie einer Betonleitwand.

Nachfolgende Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und verunfallten daher ebenfalls. Nach momentanem Kenntnisstand der Polizei waren vier Autos und ein Lastkraftwagen in den Unfall verwickelt, wobei sich eine Person leicht und zwei Personen schwer verletzt haben sollen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallablauf und den Hintergründen dauern an.

Auf der A67 bei Lorsch kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. © Jürgen Strieder

Unfall auf der A67 bei Lorsch: Stau dauert noch mehrere Stunden an

Wegen der Rettungs-, Abschlepp- und Aufräummaßnahmen wird die Sperrung der A67 in südliche Richtung noch mehrere Stunden andauern, berichtet die Polizei. (nhe)

Die A67 wird auch am Wochenende streckenweise voll gesperrt sein. Weil am Darmstädter Kreuz Traggerüste an Brückenneubauten entfernt werden, gibt es am Wochenende auf der A67 in Richtung Mannheim Umleitungen.