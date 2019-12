Nach schwerem Unfall auf A67: 25-Jährige stirbt 

Bei einem Unfall auf der A67 bei Lorsch werden zwei Menschen schwer verletzt. Ein Mann rastet im Stau völlig aus. Er zerstört ein fremdes Auto derart, dass es nicht mehr weiterfahren kann.

Update vom 22.12.2019, 21.10 Uhr: Nach dem schweren Verkehrsunfall ist die 25 Jahre alte Beifahrerin am heutigen Sonntag (22.12.2019) in der Unfallklinik verstorben. Sie saß zusammen mit ihrer Schwester in einem Fahrzeug, das durch den auffahrenden Unfallverursacher von hinten getroffen wurde.

Erstmeldung vom 21.12.2019, 18.57 Uhr: Lorsch - Auf der A67 hat es bei Lorsch (Kreis Bergstraße) heftig gekracht und es staute sich. Ein Autofahrer sah den Stau zu spät, vermutet die Polizei, und fuhr mit zu hoher Geschwindigkeit auf ein Stauende auf.

Er schob ein Auto mit zwei Frauen nach vorne und klemmte es zwischen einer Betonwand und einem weiteren Fahrzeug ein. Zwei junge Frauen aus Mannheim und Frankfurt, 23 und 25 Jahre alt, die zusammen in dem Fahrzeug saßen, mussten schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

In dem dritten Pkw wurden zwei Insassen, 29 und 37 Jahre alt, nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Ein weiteres Auto wurde gestreift.

Unfall bei Lorsch auf der A67: Auto fährt in Stau – Zwei Frauen schwer verletzt

Beim Verursacher musste eine Blutentnahme durchgeführt werden, weil eine leichte Alkoholisierung und der Verdacht auf Medikamentenbeeinflussung vorlag. Zur Rekonstruktion des Unfalles wurde ein Sachverständiger eingeschaltet.

Vor Ort wurden mehrere Rettungswagen sowie die Feuerwehr eingesetzt. Der Gesamtschaden wird auf circa 80.000 EUR geschätzt. Die Autobahn war bis 15 Uhr voll gesperrt.

Im Stau, der sich wegen der Sperrung bildete, konnte ein Beifahrer nicht mit der Fahrweise anderer Verkehrsteilnehmer umgehen, ihn störte das Fahrverhalten eines 59 Jahre alten Fahrzeugführers aus Sulzbach.

A67 bei Lorsch: Unfall und langer Stau – Beifahrer zerstört Auto

Um seinem Unmut Luft zu verschaffen, stieg er deshalb aus, ging zum Fahrerfenster des Autofahrers, drohte ihm ins Gesicht zu schlagen, riss mit Gewalt den Fahrzeugschlüssel heraus und zerstörte damit das Zündschloss.

Die Folge war: Das Fahrzeug des Geschädigten konnte nicht mehr gestartet werden, blieb auf der Autobahn liegen und verursachte den nächsten Stau. Der Beschuldigte war unterdessen wieder eingestiegen und fuhr als Beifahrer eines beigefarbenen Smart mit Wiesbadener Kennzeichen unerkannt davon.

Stau nach Unfall auf der A67 bei Lorsch: Beifahrer rastet aus – Polizei sucht Zeugen

Am Steuer dieses Fahrzeugs saß eine Frau. Dem Aggressor droht eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Erst 1,5 Stunden später konnte der Abschleppdienst das liegengebliebene Fahrzeug von der Autobahn schleppen. Die Polizeiautobahnstation Südhessen sucht Zeugen des Vorfalls, die sich unter 06151/87560 melden können.

Immer wieder kommt es auf der A67 zu Unfällen. Im September starb ein Mensch bei einem Unfall.

