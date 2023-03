Lorz zieht Bilanz der Unterstützung für ukrainische Schüler

Teilen

Alexander Lorz (CDU), Kultusminister von Hessen, sitzt in einem Klassenraum. © Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Seit Ausbruch des russischen Angriffskrieges vor mehr als einem Jahr sind rund 20.000 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine an hessischen Schulen aufgenommen worden. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) will heute beim Besuch einer Schule in Bad Schwalbach im Taunus eine Bilanz der bisherigen Unterstützung des Landes für die Kinder und Jugendlichen ziehen.

Bad Schwalbach - Niemals zuvor hätten so viele Geflüchtete aus weltweiten Krisengebieten hessische Schulen besucht - vor allem aus der Ukraine, erklärte das Kultusministerium. Hessen habe auch fast 300 ukrainische Lehrkräfte eingestellt. Immer mehr ukrainische Kinder und Jugendliche wechselten aus Sprachförderklassen in die regulären Klassen. dpa