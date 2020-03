Der Einzige in Deutschland mit 6 Richtigen: Nordhesse hat Riesenglück

Bei der Lotto-Ziehung tippte ein einziger Spieler die 6 richtigen Zahlen. Der Gewinn geht dieses Mal nach Hessen. Der Spieler darf sich über einen Riesen-Gewinn freuen.

Riesenglück für einen Lotto-Spieler aus dem Werra-Meißner-Kreis in Hessen. Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 25.03.2020, knackte er als Einziger alle sechs Zahlen beim Spiel 6 aus 49. Damit darf er sich über einen Gewinn von 764.836,80 Euro freuen, den er mit niemandem teilen muss.

Bundesweit tippte niemand sonst die Gewinnzahlen 6, 11, 18, 21,35,49. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 1 zu 13.983.816. Jetzt muss der Gewinner seinen Gewinn nur noch abholen.

Lotto-Gewinner aus Hessen: Spielschein anonym abgegeben

Bislang ist nicht bekannt, wer der Lotto-Gewinner aus Hessen ist. Der Spielschein wurde anonym in einer Lotto-Verkaufsstelle im Werra-Meißner-Kreis abgegeben. Weder das Geschlecht noch das Alter des Glücklichen aus Hessen ist bekannt.

Ob Frau oder Mann - der Gewinner aus dem Werra-Meißner-Kreis hat genügend Zeit, sich sein Geld abzuholen. Es gilt eine Frist von 3 Jahren, in denen sich der Gewinner persönlich in der Lotto-Annahmestelle, online oder per Brief melden muss. Notwendig ist dafür nur die Quittung.

Meldet der Gewinner sich innerhalb der Frist nicht, droht der Gewinn zu verfallen. In der Vergangenheit drückte die Lotto-Gesellschaft schon mal ein Auge zu und zahlte den Gewinn auch nach dem Ablauf der Frist aus. Gesichert ist das aber nicht.

Lotto-Gewinner aus Hessen vertippt sich nur bei der Superzahl

Eine Dreiviertelmillion Euro sind sehr viel Geld. Aber der Gewinner aus dem Werra-Meißner-Kreis in Hessen hätte einen viel höheren Gewinn einstreichen können. Er tippte die 6 Gewinnzahlen aus 49 korrekt. Bei der Superzahl tippte er allerdings daneben. Das wäre bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch die 9 gewesen.

Neun Millionen Euro lagen insgesamt bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch im Lotto-Jackpot. Die Wahrscheinlichkeit neben den 6 aus 49 auch die Superzahl korrekt zu tippen, ist verschwindend gering. Sie liegt bei 1 zu 139.838.160.

In Hessen hat es schon einige Lotto-Millionäre gegeben

