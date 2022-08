Lotto: Eurojackpot geknackt - Mann aus Südhessen gewinnt mehr als 20 Millionen Euro

Von: Christoph Sahler

Ein Mann aus Hessen hat als europaweit Einziger sieben Richtige beim Eurojackpot und gewinnt damit mehr als 20 Millionen Euro im Lotto.

Kreis Bergstraße - Großer Jubel in Hessen: Ein Mann aus dem Landkreis Bergstraße hat bei der Lotto-Ziehung am Dienstag (30. August) abgeräumt und den mit etwas mehr als 20 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot geknackt. Er ist bereits der dritte Lottogewinner aus Hessen im August, berichtet Lotto Hessen.

Mit sieben richtigen Zahlen hat der Mann aus Südhessen bei der Ziehung des Eurojackpot einen europaweit alleinigen Volltreffer gelandet und genau 20.059.640,50 Euro gewonnen. 18, 27, 41, 45, 49 sowie die zusätzlich notwendigen Eurozahlen 7 und 9 waren seine Glückszahlen. Laut Lotto Hessen hatte der Mann aus dem Kreis Bergstraße zehn Tipps abgegeben und dafür insgesamt 20 Euro gesetzt. Den Schritt der Gewinneinlösung kann er nun überspringen: Seinen Lotto-Schein hatte er mit Kundenkarte abgegeben, der Millionentreffer geht damit in Kürze automatisch auf seinem Bankkonto ein.

Ein Mann aus Südhessen hat den Eurojackpot geknackt und mehr als 20 Millionen Euro gewonnen. © Bernd Weißbrod/dpa

Mehr als 20 Millionen im Eurojackpot - Dritter Lottogewinner aus Hessen im August

„Zu Ihrem 20-fachen Millionengewinn gratuliere ich Ihnen von Herzen. Schreien Sie Ihr Glück ruhig so laut hinaus, wie Sie können – aber eher in Ihren eigenen vier Wänden, denn eine solche Summe hält man am besten geheim. Dann können Sie in vollen Zügen genießen, dass Ihre Wünsche und Träume nun wahr werden und das Glück Sie getroffen hat“, erklärte Martin Blach, Geschäftsführer von Lotto.

Und der August hatte es für Hessen in sich - gleich dreimal gewannen Männer aus Hessen mindestens eine Million Euro. Den Anfang machten zwei Nordhessen. Ein Mann aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg gewann am 10. August 1.131.490,20 Euro und am 24. August folgte ein Volltreffer für einen Mann aus dem Kreis Kassel, der sich über 1.377.777,00 Euro freute. (csa)

Aus dem Landkreis Offenbach gewann zuletzt im Dezember 2021 eine Tipperin im Lotto.