Lübcke-Ausschuss befragt früheren Mitangeklagten Markus H.

Auf einem Tisch liegt ein Aktenordner mit der Aufschrift „Lübcke-Ausschuss UNA 20/1“. © Arne Dedert/dpa/POOL/dpa/Archivbild

Der Untersuchungsausschuss des Wiesbadener Landtags zum Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wird in seiner nächsten Sitzung an diesem Mittwoch (ab 9.30 Uhr) auch den früheren Mitangeklagten Markus H. befragen. Themen sind unter anderem Bedrohungen gegen Lübcke, die Bewaffnung sowie etwaige Bezüge zur rechtsextremen Terrorzelle NSU.

Wiesbaden - H. war in dem Mordprozess wegen des Vorwurfs der Beihilfe angeklagt gewesen und wurde freigesprochen. Zudem sollen am Mittwoch einer der ehemaligen Präsidenten sowie zwei Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes gehört werden.

Der zu lebenslanger Haft verurteilte Lübcke-Mörder Stephan Ernst hatte bei seiner Anhörung vor rund einem Monat von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Er hatte den Regierungspräsidenten im Juni 2019 aus rechtsextremen Motiven erschossen. Der Untersuchungsausschuss wurde 2020 eingerichtet. Seine Aufgabe ist es, die Rolle der hessischen Sicherheitsbehörden in dem Mordfall und mögliche Fehler aufzuarbeiten. dpa