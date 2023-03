Lufthansa besetzt Chefposten bei Cargo-Tochter neu

Der Lufthansa-Konzern besetzt den Chefposten bei seiner erfolgreichen Fracht-Tochter neu. Ab dem 15. April soll der bisherige Produkt- und Vertriebsvorstand Ashwin Bhat die Lufthansa Cargo AG als Vorstandschef führen, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Der 1969 in Indien geborene Chemiker folgt auf Dorothea von Boxberg, die als Chefin zur belgischen Lufthansa-Tochter Brussels Airlines berufen wurde.

Frankfurt/Main - 1999 trat der Manager in die Dienste der Swisscargo und wurde 2021 in den Vorstand der Lufthansa Cargo berufen. Die 100-prozentige Lufthansa-Tochter hat im vergangenen Jahr mit gut 4100 Mitarbeitern einen operativen Gewinn von 1,6 Milliarden (bereinigtes Ebit) erreicht und damit wesentlich zur Rückkehr des Konzerns in die Gewinnzone beigetragen. dpa