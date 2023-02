Lufthansa: Ursache für IT-Panne waren Bahn-Bauarbeiten

Teilen

Reisende warten an einem Serviceschalter der Lufthansa am Hamburger Flughafen. © Stefen Hutchings/dpa

Die gravierende IT-Panne bei der Lufthansa ist nach Einschätzung des Unternehmens von Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt ausgelöst worden. Dabei sollen bereits am Dienstag mehrere Glasfaser-Kabel der Deutschen Telekom von einem Bagger durchtrennt worden sein.

Frankfurt/Main - Nach einem Bericht des Portals hessenschau.de erfasste die Telekom-Störung den Großraum Frankfurt mit Schwerpunkten im Norden. Der Flughafen liegt im Westen der Main-Metropole. dpa