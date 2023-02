Dreiste Dauer-Gäste in einem Wiesbadener Luxushotel

Von: Clemens Dörrenberg

Zwei Jahre wohnt ein Mann mit seiner Ehefrau in einem Wiesbadener Fünf-Sterne-Hotel ohne die Rechnungen zu zahlen. Der Schaden geht in die Hunderttausende.

Wiesbaden - Wegen schweren Betrugs steht seit Mittwoch (15. Februar) ein 60-Jähriger vor dem Amtsgericht in Wiesbaden. Mit seiner Frau und seinem Hund soll der Mann nach Recherchen des SWR zwei Jahre lang in dem Wiesbadener Fünf-Sterne-Hotel Nassauischer Hof residiert haben, ohne die Rechnungen zu zahlen.

Von Mitte 2019 bis 2021 habe das Paar in dem Luxushotel gewohnt. Dabei habe es laut SWR insgesamt 140.000 Euro Übernachtungskosten verursacht. Die Ehefrau ist allerdings nicht angeklagt und soll auch nicht als Zeugin vernommen werden. Neben den Übernachtungskosten soll der Angeklagte auch eine Zusatzkostenrechnung von 90.000 Euro nicht beglichen haben. Um welche Zusatzkosten es sich handelt, ist nicht bekannt. Die ersten Rechnungen in Höhe von etwa 5600 Euro soll der Mann laut Staatsanwaltschaft noch gezahlt haben. Danach ließ er alle weiteren Rechnungen offen.

Hausverbot erst nach Personalwechsel der Wiesbadener Hoteldirektion

Warum das Paar weiterhin in dem Hotel bleiben durfte, ließen Staatsanwaltschaft und der Nassauische Hof zunächst offen. Eine Hotelmitarbeiterin sagte jedoch bei dem Prozess laut SWR-Recherchen aus, dass der Dauer-Hotelgast häufiger verschiedene Mängel beanstandet habe. Angeblich seien Kakerlaken in seinem Zimmer gewesen, Walnüsse verschimmelt und die Ehefrau des Angeklagten hätte einen Wurm im Salat gefunden. Außerdem habe der Angeklagte behauptet, er sei krebskrank und in Wiesbaden in Behandlung.

Das Hotel Nassauischer Hof am Kaiser-Friedrich-Platz in Wiesbaden. © Gerald Abele/Imago

Von der Hoteldirektorin seien die Angestellten angewiesen worden, den Mann nicht auf die fehlenden Zahlungen anzusprechen. Erst nachdem die Geschäftsführung des Hotels gewechselt hatte, sei dem Mann Hausverbot erteilt worden. Der Angeklagte hat sich im Prozess bisher noch nicht geäußert. Er habe laut SWR jedoch mehrmals den Kopf geschüttelt sowie laut aufgestöhnt. Daraufhin sei er von der Richterin ermahnt worden.

1600 Euro Schulden in einem weiteren Wiesbadener Hotel

Nach dem Hausverbot in dem geprellten Luxushotel vergingen einige Wochen, ehe der Angeklagte in einem weiteren Wiesbadener Hotel eincheckte. Dort blieb er vier Monate. Und: zahlte erneut nicht alle Rechnungen. Rund 1600 Euro soll er dem Hotel laut SWR schuldig geblieben sein. Nach Angaben eines Hotelsprechers habe der Mann beim Check-In seinen Personalausweis sowie ein gültiges Zahlungsmittel vorgelegt. Zu Beginn zahlte der Mann auch wieder seine Rechnungen. Doch als die Zahlungen ausblieben, schaltete das Hotel die Polizei ein. (Clemens Dörrenberg)

