Mäharbeiten: Jäger und Naturschützer suchen Kitze in Wiesen

Teilen

Ein verstecktes Rehkitz in einer Wiese. © picture alliance / Matthias Balk/dpa

In diesen Wochen suchen Jäger und Naturschützer vor Mäharbeiten Wiesen ab, um neugeborene Rehe in Sicherheit zu bringen. Fast bei jedem Einsatz werde mindestens ein Kitz gefunden, sagte Markus Stifter vom Landesjagdverband in Bad Nauheim. Wie viele junge Rehe bei Mäharbeiten jedes Jahr ums Leben kommen, ist nicht bekannt. Bei der Suche werden meist mit Wärmebildkamera ausgerüstete Drohnen eingesetzt.

Bad Nauheim - Etwa seit der Jahrtausendwende sind immer wieder Landwirte wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verurteilt worden, weil sie mindestens ein Kitz bei Mäharbeiten getötet hatten. dpa