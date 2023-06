Männer wollen Rhein durchschwimmen: Polizeieinsatz ausgelöst

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Zwei Männer haben am Freitag versucht, den Rhein in Worms zu durchschwimmen und damit einen Rettungseinsatz ausgelöst. Ein 29-Jähriger und ein 40-Jähriger gingen am Nachmittag in das Wasser und drohten abzutreiben, wie die Polizei am Abend mitteilte. Feuerwehr, Polizei und Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) waren mit einem Rettungsboot und einem Hubschrauber im Einsatz, um die Schwimmer zu retten.

Worms - Ein Mann wurde am hessischen Ufer des Rheins mit dem Boot geborgen, der zweite Mann konnte das Wasser ohne Hilfe verlassen.

Generell sei es schwierig, den Rhein zu durchqueren, sagte ein Polizeisprecher. „Das kann gefährlich werden für ungeübte Schwimmer.“ Immer wieder ertrinken Menschen bei Badeunfällen. Im vergangenen Jahr sind zehn Menschen in Rheinland-Pfalz ertrunken, in Hessen waren es laut DLRG 14. dpa