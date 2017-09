Männer zwingen Regionalexpress in Dieburg zu Notbremsung

Dieburg - Zwei Männer laufen am Mittwoch über einen Bahnübergang in Dieburg - trotz geschlossener Schranke. Der Lokführer des herannahenden Zuges reagiert geistesgegenwärtig und leitet sofort eine Notbremsung ein.

Der Regionalexpress kam nach dem Zwischenfall um 15.30 Uhr noch vor dem Bahnübergang zum Stehen. Die beiden Unbekannten flüchteten danach in Richtung Innenstadt. Die Bundespolizei gab umgehend eine Fahndung heraus, doch die Fremden blieben verschwunden. Der Zug setzte seine Fahrt in Richtung Ober-Roden mit wenigen Minuten Verspätung fort. Gegen die Männer hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. (skk)