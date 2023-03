Männliche Leiche gefunden: Kein Hinweis auf Gewaltverbrechen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei Guxhagen in Nordhessen ist der Polizei zufolge eine männliche Leiche gefunden worden. Der Tote sei am Montagmorgen im Bereich des Parkplatzes „Quillerwald“ an der A7 entdeckt worden, teilte die Polizeidirektion Schwalm-Eder mit. Ersten Ermittlungen zufolge gibt es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.

Guxhagen - Aufgrund einer Vermisstensache der Polizei Bingen sei nach einem 32 Jahre alten Lastwagenfahrer gesucht worden, hieß es. Der Wagen des Mannes habe auf dem Parkplatz gestanden. Die gefundene Leiche ähnele der Beschreibung des Vermissten, hieß es. Klarheit sollen eine gerichtsmedizinische Untersuchung und weitere Ermittlungen bringen. dpa