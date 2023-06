Schlag gegen die kalabrische Mafia ’Ndrangheta im Rhein-Main-Gebiet

Im Kampf gegen die kalabrische Mafia ’Ndrangheta kommt es im Rhein-Main-Gebiet, in Belgien und Italien zu Durchsuchungen und Festnahmen.

Frankfurt – Bei einer großen internationalen Polizeiaktion gegen die kalabrische Mafia und den von ihr organisierten Drogenhandel hat es im Rhein-Main-Gebiet mehrere Durchsuchungen gegeben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Montag (5. Juni) auf Anfrage der FR mit. Außerdem gab es in Deutschland laut der EU-Polizeibehörde Europol fünf Festnahmen, die zum Großteil in Frankfurt vollstreckt wurden. Hier soll ein Lokal der ’Ndrangheta bei Geschäften mit Drogen, insbesondere mit Kokain aus Südamerika, längere Zeit als Logistikstandort und Treffpunkt gedient haben.

Den Angaben zufolge wurden in Italien Vermögenswerte in Höhe von 3,8 Millionen Euro beschlagnahmt und 18 Verdächtige festgenommen. In Belgien wurden am Montagmorgen acht Haftbefehle vollstreckt und darüber hinaus fünf Kilogramm Kokain, 30.000 Euro Bargeld und eine Waffe sichergestellt. Neben der italienischen Guardia di Finanza in Catanzaro und Europol war auch die Frankfurter Polizei an den Ermittlungen beteiligt. Sie nutzten etwa Abhörmaßnahmen und knackten Chats der Verdächtigen.

Allein in Deutschland waren – hier eine Einheit im Saarland – rund 1000 Polizeikräfte im Einsatz. © dpa

Razzia gegen die italienische Mafia: Durchsuchungen auch im Rhein-Main-Gebiet

Erst vor einem Monat waren Ermittler:innen europaweit gegen die kalabrische Mafia vorgegangen, vor allem wegen bandenmäßigen Drogenhandels und Geldwäsche. Zu den Schwerpunkten der Aktion zählten Objekte in Thüringen und Nordrhein-Westfalen.

Die Rhein-Main-Region gehört deutschlandweit zu den Hochburgen der ’Ndrangheta, die als mächtigste Mafiaorganisation der Welt gilt. Die Clans nutzen die Region, um sich zurückzuziehen und der Strafverfolgung zu entgehen, aber auch, um zu agieren. Dabei werden zum Teil Lokale für die Logistik genutzt. Mitunter werden Wirte auch gezwungen, der Mafia Wein und Lebensmittel abzukaufen. (Gregor Haschnik)