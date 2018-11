Auto abgedrängt: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A66

Verursacher auf der Flucht

+ © picture alliance / Stefan Sauer/dpa Rettungshubschrauber vom Typ EC 145 in Greifswald © picture alliance / Stefan Sauer/dpa

Steinau an d. Straße/Main-Kinzig-Kreis - Bei einem Unfall auf der A66 zwischen den Anschlussstellen Steinau und Salmünster in Fahrtrichtung Hanau sind am Sonntag zwei Menschen schwer verletzt worden. Der vermeintliche Unfallverursacher ist auf der Flucht.