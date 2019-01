Langer Stau: A66 nach schwerem Unfall gesperrt

Gründau-Lieblos - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A66 in Richtung Frankfurt ist ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Der Mann kam mit seinem Auto am Donnerstagmorgen bei Gründau-Lieblos (Main-Kinzig-Kreis) in Richtung Frankfurt mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, prallte rechts gegen die Leitplanke und wurde zurückgeschleudert. Dort kam es zu einer Karambolage mit zwei weiteren Fahrzeugen. In den beiden Autos wurden insgesamt vier Menschen leicht verletzt.

Der schwerverletzte Unfallverursacher wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. In Folge des Unfalls kam es zu einer Vollsperrung. Der Verkehr staute sich auf bis zu 15 Kilometer, wie die Polizei mitteilte. Am Vormittag konnte zumindest eine Fahrspur wieder freigegeben werden. Ein Gutachter war am Unfallort mit der Ursachenermittlung beschäftigt. (dpa)

