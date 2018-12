Mann prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Steinau - Bei einem Unfall auf der Landstraße 3329 im Main-Kinzig-Kreis ist ein 52-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Tödlicher Unfall auf der L3329 bei Steinau an der Straße: Ein Autofahrer ist nach einem Unfall im Main-Kinzig-Kreis gestorben. Nach Angaben der Polizei war der 52-Jährige aus Schlüchtern um kurz nach 5 Uhr mit seinem Auto von Niederzell in Richtung Steinau unterwegs und kam aus noch unbekannter Ursache von der regennassen Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen einen Baum und wurde in zwei Teile zerrissen, der Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. (nb)