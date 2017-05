Polizei sucht orientierungslosen 32-Jährigen

Bad Soden-Salmünster - Die Polizei sucht nach einem vermissten 32-Jährigen, der seit Sonntagmittag nicht mehr gesehen wurde. Der Mann ist nicht in der Lage, sich selbstständig zu orientieren.

Wo ist Norbert Schigil aus Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig-Kreis)? Das fragt sich derzeit die Polizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 32-Jährigen. Der Vermisste wohnt in einer Betreuungseinrichtung und wurde zuletzt am vergangenen Sonntag gegen 14.30 Uhr in der Frowin-von-Hutten-Straße gesehen. Er ist 1,65 Meter groß und hat eine recht kräftige Figur mit deutlichem Bauchansatz, blonde Haare sowie stechend blaue Augen. Bei seinem Verschwinden trug er eine Jeans, ein graublaues T-Shirt und Turnschuhe mit neonfarbenen Schnürsenkeln.

Es besteht die Möglichkeit, dass der 32-Jährige mit der Bahn oder dem Bus unterwegs ist. Der Vermisste ist laut Angaben der Polizei nicht in der Lage, sich eigenständig zu orientieren. Er könnte sich also in einem hilflosen Zustand befinden. Die Polizei in Gelnhausen nimmt Hinweise unter 06051 827-0 entgegen.