Autofahrer streiten auf Bundesstraße: Mann angefahren und tödlich verletzt

Von: Florian Dörr

Ein 64-Jähriger stirbt, nachdem er auf einer Bundesstraße von einem Auto erfasst wird. Zuvor war es zu einem Streit auf der unbeleuchteten Strecke gekommen.

Eltville - Tödlicher Unfall am Sonntagabend (22. Januar) auf der B260 bei Eltville am Rhein: Nach einem Streit auf der Bundesstraße wurde ein 64-Jähriger von einem Fahrzeug erfasst und kam ums Leben.

Was genau war passiert? Wie die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis mitteilt, waren gegen 19 Uhr zwei Autos auf der B260 aus Richtung Schlangenbad nach Eltville-Martinsthal unterwegs. Hinter der Einmündung Rauenthal-Nord überholte der hinterherfahrende Wagen mit einem 22-Jährigen am Steuer den Pkw eines 64-Jährigen. Dieser war mit dem Überholmanöver nicht einverstanden und machte seinem Ärger mit der Lichthupe Luft. Das widerum missfiel dem 22-Jährigen, der sein Auto bis zum Stillstand ab- und den Überholten damit ausbremste.

Tödlicher Unfall auf B260 bei Eltville am Rhein: Unfallfahrerin unter Schock

Es kam zum Streit beider Autofahrer auf der unbeleuchteten B260.

Die B260 bei Eltville war über vier Stunden vollgesperrt. © Keutz TV

In diesem Moment war eine 27-Jährige aus Mainz in der Gegenrichtung unterwegs. Sie erfasste zunächst den 22-Jährigen mit dem Außenspiegel und rammte dann den 64-Jährigen mit der vorderen linken Fahrzeugfront. Der Mann wurde gegen seinen Pkw geschleudert. Trotz aller Rettungsversuche durch alarmierte Einsatzkräfte starb er unmittelbar nach Erreichen des Krankenhauses, wie die Polizei erklärt.

Tödlicher Unfall auf B260 bei Eltville am Rhein: Strecke über Stunden gesperrt

Der am Arm verletzte 22-Jährige konnte nach ambulanter Versorgung im Krankenhaus wieder entlassen werden. Die 27-Jährige erlitt einen schweren Schock, ebenso die 63-jährige Beifahrerin des getöteten 64-Jährigen. Beide Frauen mussten im Krankenhaus betreut werden. Als wäre die Gesamtsituation nicht schon tragisch genug, kam es in den Reihen der alarmierten Feuerwehr Martinsthal zu einem akuten medizinischen Notfall. Ein Feuerwehrmann musste ebenfalls durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Für die genaue Rekonstruktion des Geschehens wurden unter anderem die drei beteiligten Pkw sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B260 bei Eltville über vier Stunden voll gesperrt. (fd)

