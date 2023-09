Mann angeschossen: Schwer verletzt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Ein 34-jähriger Mann ist in Hanau von einem oder mehreren Schüssen schwer verletzt worden. Von aufgeschreckten Anwohnern alarmierte Polizisten fanden ihn am frühen Mittwochmorgen im Stadtteil Großauheim, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der 34-Jährige sagte aus, ein maskierter Unbekannter habe auf ihn geschossen und sei mit einem Auto geflohen. Das Opfer wurde laut dem Sprecher sogleich in einem Krankenhaus operiert.

Hanau - Die Kripo begann mit der Spurensicherung und suchte Zeugen für Hinweise auf den Täter und das Fluchtfahrzeug. dpa