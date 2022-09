Mann aus Main-Kinzig-Kreis gewinnt eine Million im Lotto

Lotto-Kugeln liegen auf einem Lottoschein. © Tom Weller/dpa/Symbolbild

Ein Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis ist dank einer richtig getippten Losnummer im Lotto-Spiel 77 Millionär geworden. Das teilte Lotto Hessen am Donnerstag in Wiesbaden mit. Der Treffer bei der Ziehung am Mittwoch habe ihm exakt 1.077.777 Euro beschert. Damit gewinne im August bereits zum vierten Mal ein Hesse einen Millionenbetrag. Der Mann hatte den Angaben zufolge fast zehn Jahre lang auf dieselbe siebenstellige Abo-Losnummer gesetzt.