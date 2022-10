Mann bei Messerangriff auf Lullusfest verletzt

Bei einer Auseinandersetzung auf dem Lullusfest in Bad Hersfeld ist ein 25-Jähriger von Messerstichen verletzt worden. Mutmaßlicher Täter ist ein 23-Jähriger, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten. Der junge Mann soll gegen 1.30 Uhr in der Nacht auf Samstag unvermittelt auf den 25-Jährigen eingeschlagen haben. Es folgte den Angaben zufolge eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 23-Jährige mehrmals auf den anderen Mann eingestochen habe und floh.

Bad Hersfeld - Eine Polizeistreife konnte ihn später festnehmen. Der 25-Jährige kam in eine Klinik, Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. dpa