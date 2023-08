Mann bei Streit in Obdachlosenunterkunft mit Messer verletzt

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Bei einer Auseinandersetzung in einer Obdachlosenunterkunft in Limburg ist ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Der 41-jährige Bewohner war am Freitagabend mit zwei Gästen im Außenbereich der Unterkunft in Streit geraten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Einer der beiden Gäste habe den Mann daraufhin mit einem Messer am Unterarm und am Ohr verletzt.

Limburg - Zudem sei dem 41-Jährigen ein Augenbrauenpiercing herausgerissen worden.

Der Mann habe daraufhin ein Taschenmesser aus seinem Zimmer geholt, um damit zu den beiden anderen Männern zu gehen, die jedoch bereits verschwunden waren. Vermutlich aus Wut darüber soll der Mann daraufhin ein Auto zerkratzt haben. Bei der Rückkehr in sein Zimmer soll er noch rassistische Parolen gerufen und Drohungen ausgestoßen haben. Er müsse sich nun wegen Sachbeschädigung, Volksverhetzung und Bedrohung verantworten. Seine Verletzungen hätten sich als nicht behandlungsbedürftig herausgestellt, erklärte die Polizei. dpa