Mann bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Feuerwehreinsatz

Ein Mann ist bei einem Feuer in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) schwer verletzt worden. Der Bewohner hatte sich aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen nicht selbst in Sicherheit bringen könnten, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach retteten die Einsatzkräfte den Mann am frühen Freitagmorgen aus seiner brennenden Wohnung.

Idstein - Er kam in ein Krankenhaus.

Die übrigen 30 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden nach Angaben der Feuerwehr vorerst in einem nahe gelegenen Altenheim untergebracht, konnten aber noch in der Nacht wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Außerdem brachte die Feuerwehr sechs Hunde und eine Katze vor dem Brand in Sicherheit. Die Brandursache sowie Schadenhöhe waren zunächst nicht bekannt. dpa