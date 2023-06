Mann besprüht Kirche mit Hakenkreuz: Festnahme

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Ein 42 Jahre alter Mann hat eine Kirche in Hadamar (Landkreis Limburg-Weilburg) am Donnerstag mit einem Hakenkreuz besprüht. Zur Tatzeit beobachteten Zeugen, wie ein Mann mit einer Sprühdose ein Hakenkreuz und einen Schriftzug an die Außenwand einer Kirche sprühte. Wegen der Beschreibung des Mannes durch die Zeugen konnte der Täter in der Nähe der Kirche im Stadtteil Niederzeuzheim festgenommen werden.

Hadamar - Die Spraydose war bei ihm. Gegen den 42-jährigen Mann aus Düsseldorf wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. dpa