Mann geht in Bus mit Messer auf Kontrolleure und Fahrer los

Das Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Ein 28-Jähriger hat bei einer Fahrkartenkontrolle in einem Linienbus in Frankfurt zwei Prüfer und den Fahrer mit einem Messer bedroht. Er wurde am Donnerstagabend festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als die Kontrolleure im Stadtteil Bockenheim in den Bus stiegen, versuchte der 28-Jährige diesen zu verlassen, aber der Bus fuhr bereits an.

Frankfurt/Main - Als die Prüfer den Mann nach seinem Fahrschein fragten, nahm dieser ein Taschenmesser aus seiner Bauchtasche, stach in Richtung der Kontrolleure und drohte ihnen. Anschließend ging er zum Busfahrer und forderte die Öffnung der Türen. Dabei stach er auf die Plexiglas-Scheibe der Fahrerkabine ein.

Die beiden Prüfer überwältigten den Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Gegen den 28-Jährigen lagen zudem zwei Haftbefehle vor, die eine mehrtägige Restfreiheitsstrafe zufolge haben. Er sollte am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. dpa