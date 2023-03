Mann geht mit Eisenstange auf Nachbarn los

Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bei einem Nachbarschaftsstreit in Runkel im Landkreis Limburg-Weilburg hat ein Mann seinen 68-jährigen Nachbarn mit einer Eisenstange geschlagen. Der 68-Jährige habe Verletzungen am Rücken erlitten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Nachbarn seien in der Vergangenheit schon öfter aneinandergeraten.

Runkel - Der Streit habe sich am Samstagmittag ereignet. Mindestens drei Personen seien auf das Grundstück des 68-Jährigen gegangen und hätten diesen beleidigt. Einer habe ihn an den Haaren gepackt und mit der Eisenstange auf ihn eingeschlagen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. dpa