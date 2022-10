Mann mit Armbrust schießt Pfeile auf Autos und Häuser

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein 38 Jahre alter Mann hat in Limburg Pfeile aus einer Armbrust auf Häuserfassaden und Autos geschossen. Der psychisch Erkrankte habe am Samstagmorgen einen Schaden von 10.000 Euro verursacht, teilte die Polizei in Limburg am Sonntag mit. Es gab keine Verletzten. Eine 38 Jahre alte Frau und deren Mutter seien mit dem Schrecken davongekommen, nachdem der Mann einen Pfeil auf ihr Auto geschossen hatte.

Limburg - Das Geschoss blieb demnach in der vorderen Stoßstange stecken. Von den Pfeilen mit Metallspitzen seien unter anderem auch Briefkästen und Garagentore in Mitleidenschaft gezogen worden, hieß es.

Spezialkräfte nahmen den mittlerweile unbewaffneten 38-Jährigen später vor seinem Haus fest. In seiner Wohnung wurden den Angaben zufolge zahlreiche Schlag-, Stich- und Schusswaffen beschlagnahmt. Er wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. dpa