Mann mit Stichwunden auf Gehweg gefunden

Teilen

Die Zentrale Notaufnahme eines Krankenhaus. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Auf einem Gehweg im Wetteraukreis ist ein durch Stiche und Schnitte schwer verletzter Mann gefunden worden. Der 25-Jährige sei in eine Klinik gebracht worden und befinde sich nicht mehr in Lebensgefahr, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. Bei der am Dienstagnachmittag sofort eingeleiteten Fahndung war demnach ein 39 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht worden.

Echzell - Die Hintergründe der Tat in Echzell-Gettenau waren zunächst unklar. Der 25-Jährige erlitt Verletzungen am Oberkörper und Hals, ermittelt wird wegen versuchten Totschlags. dpa