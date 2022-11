Mann mit Tarnkleidung und Sturmhaube sorgt für Polizeieinsatz

Landkreis Kassel

+ © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein Mann mit Tarnkleidung und Sturmhaube hat am Dienstagmorgen in Baunatal für einen Polizeieinsatz gesorgt. Mehrere besorgte Bürger hätten den Notruf über den bedrohlich wirkenden Mann informiert, der an mehreren Orten in der Stadt gesehen worden sei, teilte die Polizei in Kassel mit.

Baunatal - Eine Polizeistreife konnte ihn kurz darauf anhalten, Waffen oder andere gefährliche Gegenstande hatte der 36-Jährige nicht dabei. Der Mitteilung zufolge gab er an, dass er eine Affinität zur Bundeswehr und daher einen Geländelauf durch Baunatal absolviert habe. dpa