Mann nach Messerattacke in Braunfels in Untersuchungshaft

Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Nach der Messerattacke auf einen 58-Jährigen in Braunfels (Lahn-Dill-Kreis) ist gegen den 30-jährigen Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehl erlassen worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der versuchten Tötung war demnach eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern am Donnerstag vorausgegangen. Dabei wurde der 58-Jährige schwer verletzt.

Braunfels - Laut Mitteilung ist er inzwischen außer Lebensgefahr.

Die Polizei sucht nun die Tatwaffe und Zeugen. Der Verdächtige habe das Messer bei seiner Festnahme nicht mit sich geführt. Die Ermittler gehen davon aus, dass er es auf seiner Flucht weggeworfen oder entsorgt hat. Bei ersten Suchmaßnahmen am Freitag sei die Waffe nicht gefunden worden, hieß es. dpa