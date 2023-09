Mann nahe Hattersheim im Main ertrunken

Ein Mann ist am frühen Sonntagabend im Main bei Hattersheim ertrunken. Der 34-Jährige sei beim Schwimmen untergegangen, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden am Montag. Mehr als drei Stunden später hätten Rettungstaucher den leblosen Körper auf dem Grund des Flusses entdeckt. Es gebe Zeugenhinweise, wonach der Mann unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden habe.

Wiesbaden/Hattersheim - Laut Angaben der Feuerwehr suchten über 150 Einsatzkräfte nahe dem Stadtteil Okriftel im Wasser, an Land und aus der Luft nach ihm, dabei kamen auch ein Polizeihubschrauber und zwei Drohnen zum Einsatz. dpa