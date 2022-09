Mann schwer am Kopf verletzt: Mutmaßlicher Täter gefasst

Teilen

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein Mann soll in Frankfurt einen 68-Jährigen auf der Straße angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Gegen den 27-jährigen Verdächtigen werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Zeuge hatte den Angriff am Vormittag im Stadtteil Bornheim beobachtet und die Beamten alarmiert. Eine herbeigeeilte Streife fand den 68-Jährigen bewusstlos am Boden liegend.

Frankfurt/Main - Das Opfer wurde mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Wenig später nahmen Polizisten aufgrund der Täterbeschreibung den 27-Jährigen fest, der in der Vergangenheit bereits wegen Drogendelikten aufgefallen war. Weitere Details zum Tatablauf oder zum möglichen Hintergrund nannte die Polizei zunächst nicht. dpa