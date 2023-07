Mann soll 25-Jährigen in Bauch gestochen haben

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Ein 41-jähriger Mann soll im Frankfurter Bahnhofsviertel einem anderen Mann in den Bauch gestochen haben. Der Vorfall habe sich am Dienstagmittag vor einer Drogenhilfeeinrichtung ereignet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Anschließend hätten der mutmaßliche Täter und das Opfer den Tatort verlassen. Das 25 Jahre alte Opfer sei kurz darauf zusammengebrochen und im Krankenhaus notoperiert worden.

Frankfurt/Main - Der Tatverdächtige wurde nach einer Fahndung am Abend festgenommen. Er sollte am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei geht demnach von einem versuchten Tötungsdelikt aus. dpa