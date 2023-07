Mann springt bei Brand aus dem Fenster: Schwer verletzt

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein Mann ist bei einem Brand in einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus in Eschborn (Main-Taunus-Kreis) aus dem Fenster gesprungen und schwer verletzt worden. Er und eine Bewohnerin, die eine Rauchvergiftung erlitt, wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Fünf weitere Menschen wurden bei dem Brand am Samstagabend leicht verletzt.

Eschborn - Demnach war das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnung im ersten Stock des Hauses im Stadtteil Niederhöchstadt ausgebrochen. Angrenzende Häuser wurden wegen der starken Rauchentwicklung kurzfristig geräumt. Eine angrenzende S-Bahn-Strecke wurde ebenfalls für einen kurzen Zeitraum gesperrt. Die Schadenhöhe war zunächst nicht bekannt. dpa