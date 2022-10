Mann stirbt bei Unfall auf Baustelle

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

In Neu-Isenburg ist ein Mann auf einer Baustelle tödlich verunglückt. Der Bauarbeiter sei am Mittwochnachmittag im ersten Stock eines Hauses durch einen Bretterverschlag gestürzt und noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Vor Ort wurden von den Einsatzkräften Notfallseelsorger angefordert, um die Kollegen des Mannes zu betreuen.

Neu-Isenburg - Derzeit gehen die Beamten von einem Unfall aus. Die genaue Ursache für den Sturz wird noch untersucht. dpa