Mann stürzt von Baugerüst und stirbt

Ein Absperrband der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Bei einem Arbeitsunfall ist ein Mann von einem Baugerüst gefallen und gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei sie über den Vorfall auf einem Darmstädter Firmengelände am Freitag informiert worden. Bei dem Sturz fiel der 42-Jährige geschätzte 20 Meter in die Tiefe, wie eine Polizeipressesprecherin auf Anfrage erklärte. Der aus dem Wetteraukreis stammende Mann erlag dabei seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Darmstadt - Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Darmstädter Kriminalpolizei aufgenommen. Auch die Abteilung für Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt ist involviert. dpa