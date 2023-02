Mann verliert Bewusstsein am Steuer und stirbt in Klinik

Ein Schild Notaufnahme hängt an einem Krankenhaus. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein 25-jähriger Autofahrer hat beim Verlassen eines Parkplatzes in Riedstadt (Kreis Groß-Gerau) das Bewusstsein verloren und ist später im Krankenhaus gestorben. Der junge Mann wurde am Sonntagmorgen aufgrund einer „mutmaßlich medizinischen Ursache“ hinter dem Steuer ohnmächtig, wie die Polizei mitteilte. Das Auto mit dem bewusstlosen 25-Jährigen rollte demnach in die Eingangstür einer Moschee.

Riedstadt - Rettungskräfte versorgten den Mann zunächst am Unfallort, er starb aber letztlich in einer Klinik. An der Moschee sowie an dem Unfallwagen entstand den Angaben nach ein geringer Sachschaden. dpa