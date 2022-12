Auto als Waffe: Frau soll Mann nach Streit absichtlich angefahren haben

Eine Frau soll nach einer Schlägerei absichtlich einen Mann in der Wetterau angefahren haben. Der musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Butzbach – Eine Autofahrerin soll nach einer Schlägerei absichtlich einen Mann angefahren haben. Der 23-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Friedberg am Montag (12. Dezember) mitteilte.

Demnach war der junge Mann am frühen Samstagmorgen (10. Dezember) in Butzbach in der Wetterau gemeinsam mit seinem 24 Jahre alten Begleiter mit einer Gruppe Menschen in Streit geraten.

Attacke mit Auto: Frau soll mit hochmotorisiertem Auto auf Mann zugerast sein

Dabei kam es zu einem Handgemenge. Die Gruppe sprang laut Polizei in den hochmotorisierten Wagen der zwischen 20 und 30 Jahre alten Frau, die dann gezielt auf den Kontrahenten zugerast sein soll.

Um was es bei dem Streit in der Nähe des Bahnhofs ging, war zunächst ungeklärt. Die Insassen des Wagens flohen unerkannt. (dpa)

