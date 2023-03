Mann vor Geschäft niedergestochen: 23-Jähriger festgenommen

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Vor einem Lebensmittelmarkt in Frankfurt ist ein Mann niedergestochen worden. Der 31-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben vom Donnerstag den mutmaßlichen Täter fest. Der 23 Jahre alte Mann soll den Ermittlungen zufolge am Mittwochabend seinem Kontrahenten im Streit ein Messer in den Oberkörper gestoßen haben.

Frankfurt/Main - Worum es bei der Auseinandersetzung ging, war zunächst ungeklärt. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde von der Polizei sichergestellt. Der 23-Jährige sollte noch am Donnerstag vor den Haftrichter kommen. dpa