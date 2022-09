Mann wegen Totschlagsversuch auf der Zeil angeklagt

Prozess

+ © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Gericht zu sehen. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Wegen eines lebensgefährlichen Messerangriffs auf der Frankfurter Einkaufsstraße Zeil steht von heute (10.30) an ein 21 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt. Die Anklage wirft ihm vor, im Februar einem 20-Jährigen nach einem Streit ein Messer elf Zentimeter tief in den Oberkörper gestochen zu haben. Das Opfer schwebte in akuter Lebensgefahr.

Frankfurt/Main - Der Angeklagte wurde noch mit dem Messer in der Hand festgenommen. Die Staatsanwaltschaft geht von versuchtem Totschlag und gefährlicher Körperverletzung aus. Das Gericht hat vorerst fünf Verhandlungstage bis Mitte Oktober terminiert. dpa