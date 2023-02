Manuel Neuer steigt bei Marburger Start-up ein

Von: Lucas Maier

Nationaltorwart Manuel Neuer investiert in eine Putzmittelfirma in Marburg. Der FCB-Keeper sitzt zudem im Aufsichtsrat des Unternehmens in Marburg.

Marburg - Eigentlich ist sein Hauptmetier der Fußball. Als Kapitän der deutschen Nationalelf und des FC Bayern München ist er weltbekannt. Jetzt geht der Weltklasse-Torwart erneut unter die Unternehmer, wie businessinsider.de berichtet.

Mit einer Summe von 120.000 Euro kaufte sich der 36-Jährige bei der Deutsche Reinigungswerke AG ein. Derzeit hält er, mit 22.500 Aktien, 16,4 Prozent der Unternehmensanteile.

Neuer investiert in Marburg: Nicht das erste Mal das er in ein Unternehmen einsteigt

Es ist nicht das erste Unternehmen, in welches Neuer einsteigt. Zuletzt gab der Fußballstar bekannt, dass er bereits in die Deutschen Kosmetikwerke AG investiert hat.

Manuel Neuer: Fußballstar investiert in eine Firma in Marburg. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

„Die Beteiligung begründet sich in persönlichem Interesse, dem Aspekt der Nachhaltigkeit sowie dem absoluten Vertrauen in die unternehmerischen Fähigkeiten der handelnden Personen“, begründete ein Sprecher des Fußballstars den Einstieg in das Putzmittelunternehmen gegenüber der Welt.

Neuer Posten für Neuer: Der Torwart sitzt jetzt auch im Aufsichtsrat

Nicht nur monetär engagiert sich Neuer bei der Firma in Marburg, er hat auch einen Sitz im Aufsichtsrat des Unternehmens. Eine Werbepartnerschaft wird es laut einem Sprecher jedoch nicht geben, wie businessinsider.de berichtet.

Neben dem Bayern-Kapitän haben auch der frühere Nationaltorwart Jens Lehmann und der Ex-Torwarttrainer des FC Bayern, Toni Tapalović, in das Putzmittelunternehmen investiert. (Lucas Maier)

