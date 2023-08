Besitzer gesucht: 82-Jähriger von Schäferhund angegriffen und schwer verletzt

Von: Niklas Hecht

Teilen

Ein 82-Jähriger wird in Marburg von einem Hund angefallen. Mit größter Mühe kann er den Angriff abwehren und den Notruf wählen.

Marburg - Hundeangriff in Marburg: Ein 82-jähriger Mann erlitt am Sonntag (30. Juli) gegen 9 Uhr erhebliche Verletzungen durch Hundebisse. Der Mann konnte mit größter Mühe den Hundeangriff letztlich abwehren, sich nach Hause schleppen und von dort einen Rettungswagen rufen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Ärzte im Krankenhaus nähten und versorgten die erheblichen Bissverletzungen.

Der 82-Jährige ging nach eigenen Angaben im Cappeler Feld nahe dem Steinmühlenweg spazieren, als ein unvermittelt aggressiver, großer, beigefarbiger Hund ohne Halsband oder Geschirr ihn angriff. Einen möglichen Hundehalter hatte der Mann nicht gesehen.

82-Jähriger in Marburg von Schäferhund angegriffen und schwer verletzt

Die Behörden appellieren nun an alle, die sich am Sonntagmorgen im Cappeler Feld aufhielten oder den Vorfall beobachtet haben, sich mit Informationen zu melden. Falls jemand Angaben zu dem beschriebenen Hund und/oder dessen Besitzer machen kann, wird er gebeten, sich mit der Polizei Marburg unter Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Ein Deutscher Schäferhund beißt in die Hand eines Mannes. (Symbolbild) © Pond5/Imago

Die Polizei ermittelt aktiv in dem Fall und hofft auf die Mithilfe der Öffentlichkeit, um den verantwortlichen Hund und dessen Besitzer zu identifizieren. (nhe)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Niklas Hecht sorgfältig geprüft.

Ein Zeuge machte auf dem Grillplatz in Wetzlar-Hermannstein kürzlich eine schockierende Entdeckung: Er findet einen schwer verletzten und gefesselten Mann.