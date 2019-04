Brutale Attacke: Busfahrer schwer verletzt - Polizei veröffentlicht Foto

Busfahrer in Marburg fremdenfeindlich beschimpft

Ein Busfahrer wird in Marburg attackiert, er muss in die Klinik. Die Polizei veröffentlicht ein Foto vom mutmaßlichen Täter.

Update, 12.04 Uhr: Nach der Pfefferspray-Attacke in einem Marburger Bus hat die Polizei nun auch eine genaue Täterbeschreibung sowie ein weiteres Foto veröffentlicht. Der Mann wird als etwa 1,85 Meter groß und kräftig beschrieben. Er soll dunkelblonde, kurze Haare haben und zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Außerdem soll er fehlerfreies Deutsch gesprochen haben. Sachdienliche Hinweise, die zur Identifizierung des Gesuchten führen können, an die Kripo Marburg über 06421- 4060 oder jede andere Polizeidienststelle.

Ursprüngliche Meldung vom 11. April 2019: Ein offenbar fremdenfeindlicher Fahrgast hat im hessischen Marburg einen Busfahrer angegriffen und so schwer verletzt, dass dieser seine Tour nicht fortsetzen konnte. Der Täter entkam. Jetzt sucht die Polizei mit Hochdruck nach dem Mann und hat auch ein Foto veröffentlicht.

Erst fremdenfeindlich beschimpft, dann körperlich angegriffen

Der Verdächtige soll am frühen Donnerstagmorgen in den Bus der Linie 7 zugestiegen sein. Laut Polizei war zu diesem Zeitpunkt der Bus nur spärlich besetzt, der mutmaßliche Täter soll sich direkt hinter den Fahrer gesetzt haben und zunächst wirr auf ihn eingeredet haben, wie fnp.de* berichtet.

Busfahrer der Stadtwerke Marburg attackiert: Staatsschutz ermittelt

Als der Mann dann ein paar Stationen später den Bus durch die Vordertür wieder verließ, habe er den 34-jährigen Busfahrer Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Dabei soll der Angreifer eine rechtsradikale Parole gerufen haben. Dann verschwand er.

Die Attacke auf den Busfahrer, der deutscher Staatsbürger mit Migrationsgeschichte ist, war so heftig, dass dieser in die Uni-Klinik gebracht werden musste. In dem Fall ermittelt der Staatsschutz. Die Stadtwerke Marburg haben eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise, die zur Ermittlung und Verurteilung des Täters führen, ausgesetzt.

