Tödlicher Unfall: Mann (22) stirbt noch an Unfallstelle

Tragischer Unfall bei Marburg: Ein Mann (22) stirbt noch an der Unfallstelle.

Marburg - Zu einem tragischen Unfall ist es am Montagabend auf der Landesstraße 3089 zwischen den Ortschaften Betziesdorf und Anzefahr (Landkreis Marburg-Biedenkopf) bei Marburg gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei fuhr ein 22-Jähriger aus Kirchhain-Sindersfeld mit seinem BMW auf der Landesstraße aus Richung Betziesdorf in Richtung Anzefahr.

Ihm kam ein Opel Corsa entgegegen, an dessen Steuer eine 19-jährige Frau aus Kirchhain-Großseelheim saß. Etwa in der Mitte zwischen beiden Ortschaften stießen beide Fahrzeuge aus bisher noch ungeklärter Ursache frontal zusammen.

Tödlicher Unfall bei Marburg: Frau schwer verletzt

Bei dem Zusammenstoß wurde der junge Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die junge Frau wurde beim Unfall schwer verletzt, an der Unfallstelle durch Rettungskräfte erstversorgt und dann in die Uniklinik nach Marburg gebracht.

Zur endgültigen Klärung des Unfallherganges hat die Staatsanwaltschaft einen Unfallsachverständigen mit den Ermittlungen an der Unfallstelle beauftragt. Die Landesstraße blieb wegen der Unfallaufnahme einige Stunden gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei sucht hier dringend Unfallzeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428 - 93050. (chw)

Ein weiterer Unfall bei Kirchhain beschäftigt die Polizei. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt.